Atacantul REVELATIE din acest sezon al Ligii 1 refuza granzii din campionat! "CFR, FCSB si Craiova il vor!" Cu cine a semnat

Criza de atacanti din Liga 1 este destul de acuta, iar jucatorul putea reprezenta o lovitura data de candidatele la titlu.

Cephas Malele, atacantul lui FC Arges, caruia ii va expira contractul la finalul acestui sezon, este unul din cei mai doriti jucatori din Liga 1. Jucatorul a impresionat alaturi de Pitesteni si a reusit sa marcheze 10 goluri in 19 apariti pentru nou promovata.

Vestea proasta pentru olteni a venit din partea principalului sponsor de la FC Arges, Viorel Tudose, care a dezvaluit ca fotbalistul va continua 100% la pitestenii, refunzand astfel orice propunere venita de la echipele de top din Romania.

"Malele a fost, este si va fi jucatorul lui FC Arges. Intr-adevar, CFR, Steaua si Craiova il vor, ii fac joc de glezne, dar la FC Arges tentativa este de a deveni una dintre fortele campionatului. Si asa va fi. Nu ne gandim la castiguri financiare pe termen scurt si mediu, avem bani suficienti sa il tinem pe Malele. Probabil ca cel tarziu maine se va semna contractul cu el. Malele este un jucator pe care noi l-a descoperit in toamna.

Se antrena singur, bine, cu antrenor personal prin Portugalia. A inteles atunci ca FC Arges i-a intors o mana, urmeaza ca acum el sa reintoarca serviciul. 100% va semna cu FC Arges, nu exista niciun dubiu. Avem o oferta pe Malele, dar nu discutam despre acest lucru. Fotbalistul va pleca de la FC Arges fara niciun fel de reteta financiara, peste 1 sau 2 ani. Campionatul viitor il veti vedea tot in alb-violet. Va semna o prelungire pe doi ani", a declarat Viorel Tudose, potrivit GSP.

Malele a mai evoluat in cariera pentru Zurrich, Palermo, Trapani, Virtus Entella, Leixoes, Varzim, Arouca si Oliveirense, insa cea mai buna rata a golurilor o are in Romania, iar asta a facut din el o tinta pentru toate echipele care se bat la locurile fruntase.