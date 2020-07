El e fundas stanga, dar Becali are cu totul ALT plan pentru jucatorul abia transferat la FCSB! Unde vrea sa-l trimita

Gigi Becali a facut primul transfer pentru sezonul viitor!

L-a adus liber de contract pe Marius Briceag (28 de ani). Fostul fundas al Craiovei da cel mai bun randament in banda stanga, dar poate juca si pe partea opusa a terenului. Becali ii sterge insa trecutul. Conform Fanatik, FCSB il va folosi pe Briceag in centrul apararii.

La FCSB, fotbalistul abia plecat de la Craiova va castiga 10 000 de euro pe luna.

Briceag a fost aproape in 2018 de un transfer in Bulgaria, la campioana Ludogoret, insa Craiova nu i-a dat drumul in schimbul a 700 000 de euro. De Briceag s-au interesat si echipe din MLS, insa nici acolo n-a fost lasat de olteni sa mearga.