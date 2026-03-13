Intrată în play-off de pe poziția a șasea, FC Argeș a făcut un salt spectaculos, până pe locul 2, după ce a răpus Universitatea Craiova chiar în Bănie. Adel Bettaieb, cu un gol spectaculos în minutul 26, a decis primul duel din play-off-ul Superligii.

Bogdan Andone, în genunchi după marea victorie a lui FC Argeș contra Craiovei

Piteștenii au reușit ulterior să păstreze avantajul și au debutat cum nu se putea mai bine în play-off.

Bucuria a fost mare și pentru Bogdan Andone. La finalul meciului, după ce s-a salutat cu colaboratorii săi, antrenorul a revenit singur pe banca tehnică, s-a așezat în genunchi, a făcut semnul crucii și a sărutat o iconiță pe care ulterior a pus-o în buzunar.

Bogdan Andone a fost surprins în cadre asemănătoare și după victoria lui FC Argeș contra lui Dinamo, din sezonul regulat, în urma căreia piteștenii și-au asigurat calificarea în play-off.