"El ce vina are?" Becali, prima reactie dupa FCSB - Sepsi! Spune ca a fost penalty la Tanase, desi jucatorul a recunoscut ca nu e nimic

Becali crede ca FCSB ar fi trebuit sa primeasca penalty in minutul 75, dupa ce Tanase a cazut in careu.

Patronul FCSB e de parere ca asistentul Sovre nu avea cum sa vada faza mai bine decat Coltescu. Centralul a dat 11 metri, fiind de parere ca Tanase a fist impiedicat de Niczuly sa urmareasca balonul.

"Ce vina are Sebi Coltescu? El a aratat penalty. A fost penalty si el a fluierat. Nu stiu cum a vazut Sovre de pe partea cealalta ca nu a fost penalty. Haideti, ca nu mai are rost. Coltescu a aratat penalty si celalalt i-a spus in casca sa schimbe decizia. Asta e tot. Nu vrea sa mai fac pacate in Saptamana Mare. Oricum mi-am propus sa nu mai vorbesc despre fotbal zilele astea", a spus Becali pentru Fanatik.

Dupa joc, Tanase a recunoscut ca n-a fost penalty. Era nemultumit doar pentru ca a primit galben dupa ce Coltescu s-a razgandit si l-a acuzat ca simuleaza.

"Am cerut eu penalty? Nu am cerut! Eu am o problema ca mi-a dat galben, asta e tot. L-am intrebat de ce mi-a dat si a spus ca apucase sa mi-l arate si ca nu mai are ce face", a comentat Tanase.