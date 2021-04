"FCSB a ramas fara echipa! Are cea mai subtire banca dintre cele din fata!" Reactie dura fata de ros-albastri dupa infrangerea cu Sepsi

Fost presedinte de onoare al FCSB-ului, Duckadam nu s-a ferit sa spuna lucrurilor pe nume.

FCSB a pierdut pe teren propriu, 2-1, cu Sepsi, iar lupta la titlu ramane mai stransa ca niciodata, dupa ce si CFR a pierdut acasa, 1-2, cu CSU Craiova. Fostul mare portar roman, Helmuth Duckadam, nu i-a menajat pe jucatorii condusi de Toni Petrea si ii critica pe acestia, despre care spune ca nu au atitudinea potrivita pentru o echipa care vrea sa castige titlul.

"S-au facut unele greseli acolo, iar FCSB a ramas fara echipa. Olaru accidentat, Pantaru accidentat. Daca cineva mai cumuleaza cartonase galbene, FCSB ramane fara echipa, in cel mai important moment al play-off-ului. Banca de rezerve e cea mai subtire dintre cele ale echipelor din fata.



La FCSB, sunt probleme de atitudine, care pleaca si din lipsa sigurantei. Cred ca jucatorii au o problema si din punct de vedere mental. Acolo e o problema mare. Nu se mai poate schimba nimic acum, ramane doar sa te mentii pe linia de plutire. Toata lumea a cerut un varf.

Nu poti sa joci la infinit fara un varf clasic, de valoare. Tanase e cu mintea la situatia lui, la unde ar putea sa plece. In astfel de momente, poate mintea iti mai zboara si in alta parte si are o retinere. Multi jucatori au atitudinea asta, daca 'mai bag piciorul sau nu mai bag'", a spus Helmuth Duckadam la GSP.