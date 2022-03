Eduard Pap, devastat de ratarea playoff-ului: ”Sunt prea supărat”

Moldovenii aveau nevoie de doar un egal în duelul cu FC Argeș pentru a se califica la ”masa bogaților”, însă au pierdut duelul pe final și vor reveni în playout, acolo unde au mai evoluat în urmă cu două sezoane.

Eduard Pap, portarul titlular al mldovenilor și unul dintre cei mai vechi oameni din lotul lui Marius Croitoru a comentat situația echipei, considerând că este un mare eșec. De asemenea, el a subliniat că noul obiectiv este câștigatea playoutului.

”Un dezastru. Nu îmi imaginam că nu vom ajunge în play-off. La cum s-a jucat, nimic nu anunța asta. Așa este în fotbal, trebuie să fim bărbați și să ținem capul sus. Să jucăm în play-out și să-l câștigăm. Sunt de 5 ani la Botoșani și am mai pierdut play-off-ul de două ori așa. Din păcate, astăzi am pierdut din nou, dar am fost întotdeauna bărbat. M-am ridicat singur și sunt sigur că așa o voi face și acum.

Probabil că am fi putut să-l rezolvăm mai repede, dar în seara asta s-a pierdut. Fiindcă aveam două variante din trei: egal sau victorie. Trebuie să ne recunoaștem toți greșelile, fiindcă dacă am ajuns în acest deznodământ am făcut toți greșeli. Ne așteaptă un play-out greu, care începe într-o săptămână, iar obiectivul este să-l câștigăm.

Nu știu dacă a fost penalty. Sunt prea supărat să mă uit. Dar Dacă a fost penalty și nu ni l-a dat din nou, nu mai putem spune nimic. Lui Radu Petrescu nu poți să îi spui nimic, fiindcă zici că el a inventat Pământul ”, a declarat Eduard Pap, la finalul partidei cu FC Argeș.