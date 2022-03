FC Botoșani, sabotată de Răzvan Burleanu? Acuzele lui Valeriu Iftime: „Nu am semnat! Am fost furați! Îmi aduc aminte de 1989”

FC Botoșani a ratat calificarea în playoff chiar în ultimul meci al sezonului regular. Elevii lui Marius Croitoru (41 ani) trebuiau să nu piardă confruntarea cu FC Argeș, de pe teren propriu, pentru a bifa a treia prezență consecutivă în playoff.

Chiar dacă a deschis scorul prin Mihai Roman (29 ani), FC Botoșani a fost întoarsă de FC Argeș. Dobrosavlevici (27 ani) și Said (28 ani) au punctat pentru echipa pregătită de Andrei Prepeliță și au obținut o calificare miraculaosă în playoff pentru alb-violeți.

Iar la finalul partidei, Valeriu Iftime s-a declarat profund dezamăgit de ratarea obiectivului. Însă, finanțatorul Botoșaniului a explicat că recent a primit o adeziune de susținere pentru Răzvan Burleanu, pe care nu a dorit să o semneze, iar Iftime este de părere că această decizie nu i-ar fi convenit președintelui FRF.

Iftime: „Sunt sufocat acum”

„Sunt trist, debusolat. Să vă spun ceva. Când am văzut că arbitru e Radu Petrescu... A greşit de multe ori împotriva mea. Am fost furaţi, cam asta e. Sunt sufocat acum. Cred că avem o presiune pe noi. Nu am jucat ce trebuie, n-am fost mai buni decât ei. Da, e penalty la Roman.

Nu am semnat adeziunea ca Răzvan Burleanu să fie noul preşedinte. Nu, n-am semnat. Nu ştiu dacă cineva îi spune lui Petrescu să facă, dar a arbitrat prost. A întrerupt meciul de câteva ori pe contraatac, era ăsta Mailat. A rupt exact... Iar la urmă a fost acea fază. Dacă mă uit, de câte ori a greşit omul ăsta împotriva noastră?”, a declarat Valeriu Iftime pentru Telekom Sport.

Cu toate că l-a susținut în trecut pe Răzvan Burleanu, finanțatorul moldovenilor nu este de acord că actualul președinte al Federației Române de Fotbal nu are candidat, acesta fiind motivul pentru care nu a semnat adeziunea de susținere.

Ba mai mult, Valeriu Iftime susține că a fost informat înainte ca meciul să înceapă, că Radu Petrescu va avea un arbitraj care să-i favorizeze pe argeșeni, FC Botoșani având o lovitură de pedeapsă în ultimul minut, pe care „centralul” nu a acordat-o.

„Am zis că vreau să vorbesc cu dumnealui. De ce să semnez eu în alb acum, să scriu că-l vreau pe Burleanu în Federaţie? Mi se pare ciudat că nu mai concurează nimeni la Federaţie. Eu aşa cred (n.r. - că cluburilor li s-au trimis adeziuni). Eu votez când văd un program pentru un nou mandat, dar mi se pare ciudat că nu avem doi candidaţi. Îmi aduc aminte de 1989.

Starea asta mi se pare o ruşine în fotbalul naţional, azi. Eu nu ştiu pe cine votez, vedem, dar nu ştiu pe cine votez acum. Eu simt o răceală din partea lor, iar faptul că au trimis acest arbitru, care e făcut să greşească împotriva Botoşaniului. Sunt multe greşeli făcute de Radu Petrescu împotriva Botoşaniului. Colegii din club m-au avertizat că FC Argeş ar putea avea un arbitraj prietenos. Şi când mă uit la faza aia de 11 metri, că era foarte aproape... E adevărat că era în ultima secundă, dar asta e. A arbitrat un om care se crede deştept, dar nu el m-a scos”, a mai spus Valeriu Iftime.

FC Botoșani a încheiat campionatul regular pe poziția a șaptea, cu 46 de puncte după 30 de etape, un punct mai puțin decât FC Voluntari, ultima echipă care va juca în playoff.