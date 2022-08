Moldovenii s-au despărțit de Marius Croitoru, antrenor care a plecat la FCU Craiova, și l-au adus pe Mihai Teja, fost la FCSB, Gaz Meta Mediaș sau FC Voluntari.

Cu Teja pe bancă, echipa a câștigat primele două meciuri din campionat cu Chindia Târgoviște și FC Voluntari.

Eduard Pap: "FC Botoșani e un club organizat!"

Unul dintre eleementele cheie în cele două partide a fost Eduard Pap, portarul numit MVP-ul partidei cu FC Voluntari. Devenit cel mai vechi jucător din lot, Pap este încântat de cum funcționează lucrurile la Botoșani.

”Ca și ani consecutivi sunt cel mai vechi, dar Patache e cel ma vechi, doar că el a fost un sezon la Chiajna. De când am venit, acum cinci ani, m-am bătut cu Botoșani la locuri cât mai sus, în primul an am pierdrut playoff-ul la egalitate de puncte, în al doilea la un punct, apoi ne-am calificat de două ori, iar anul trecut l-am pierdut în ultima etapă.

Suntem un club care se bate să facă performanță. E un club organizat, care face lucrurile așa cum trebuie”, spune Eduard Pap.

Portarul speră să prindă un nou playoff, alături de echipa moldavă, după ce moldovenii au ratat acest obiectiv în ultimul sezon, după ce au cedat în duelul cu FC Argeș, decisiv, din ultima etapă a sezonului regulat.

Eduard Pap și obiectivul lui FC Botoșani

”Obiectivul meu e să apăr cât mai bine și să ajungem cu echipa în playoff, asta îmi doresc anul acesta. După, vom vedea ce va fi, ar primul obiectiv este ăsta. Este un campionat mult mai ehilibra decât cel de anul trecut, nu pot să zic acum dacă suntem o echipă de playoff sau nu, rebuie să luam titul mcei cu meci. Sunt echipe care au adus mulți jucători în această vară, dar nu mereu contează asta.

Am câștigat primele două meciuri, mai avem un meci mâine pe care trebuie să îl câștigăm, să facem maxim de puncte, iar apoi urmează o serie de meciuri, cel puțin pe hârtie, mult mai grele, dar, la ce se întâmplă în campionatul românesc, oricine poate să bată pe oricine”, ne-a spus Pap.

Eduard Pap este un fotbalist crescut de Poli Timișoara, echipă pentru care a jucat în 25 de partide. Ulterior, a trecut pe la Luceafărul Oradea, strângând 16 meciuri, și ASA Târgu Mureș, pentru care a evoluat de 17 ori, înaite să ajungă la FC Botoșani.

Pentru moldoveni, acesta bifeaza cel de-al șaselea sezon consecutiv, care ar putea fi ultimul, deoarece acesta intră în ultimul an de contract. 121 de meciuri, dintre care 38 fără gol primit, a strâns acesta pentru ecipa din orașul nordic.