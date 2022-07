Înfuriat de o întrebare, Nicolae Dică a replicat necruțător la finalul meciului FCSB - FCU Craiova 1-1

Dică s-a agitat mult în timpul partidei care a început duminică, la 22:30, și s-a încheiat după miezul nopții. Cu moralul ridicat după calificarea din Conference League, vicecampionii au început tare, dar au realizat că au în față o echipă bine așezată în teren, care poate specula orice oportunitate.

Cu ambii portari în formă maximă, FCSB și FCU au remizat la finele unei partide care a făcut un bun PR campionatului.

Replică de la Dică

Antrenorul în vârstă de 42 de ani nu și-a putut păstra însă calmul în momentul în care la interviul de după meci i s-a reamintit că FCSB a pierdut cu Rapid și a remizat cu echipa lui Adrian Mititelu, "formații care nu s-au înscris în lupta la titlu", după cum a accentuat jurnalista care l-a chestionat pe Dică.

"Asta crezi tu că nu se află în lupta la titlu", a replicat aprig fostul jucător de la FC Argeș și Steaua. "Rapid și Craiova sunt două echipe foarte bune, vor pune probleme tuturor echipelor din campionat", a mai subliniat înlocuitorul lui Anton Petrea.

Dică și-a continuat discursul vijelios: "Dar dacă nu s-au înscris trebuie să piardă neapărat meciurile cu CFR, cu noi, cu CSU Craiova? Sunt două echipe foarte bune, care au făcut investiții".

Pentru Dică a fost al doilea meci de la revenirea la FCSB, după victoria cu 4-2 în fața celor de la Saburtalo.

Dică își laudă fundașii

FCSB a avut momente în care și-a dominat adversara, duminică seara, pe Național Arena, dar a ieșit și din situații complicate datorită lui Ștefan Târnovanu, cel mai bun om al roș-albaștrilor. În partida din runda a treia a excelat și portarul oaspeților, Robert Popa.

”A fost o primă repriză nu foarte bună, în care am avut unele probleme pe contraatacurile lor. În a doua repriză am avut posesie, ne-am creat ocazii, am pus presiune. Aş vrea ca echipa să arate mereu aşa cum a arătat în a doua repriză. Am schimbat un fundaş la pauză pentru că am avut acele probleme pe zona centrală.



Dawa şi Tamm formează un cuplu bun în acest moment, iar Bouhenna nu prea a jucat la CFR Cluj. Trebuie să fim încrezători, să rămânem cu lucrurile bune făcute. Trebuie să reglăm greşelile de pe faza defensivă”, a mai afirmat Nicolae Dică la posturile care traansmit Superliga.

FCSB - FCU Craiova 1-1

FCSB: Târnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Bouhenna (Tamm 46’), Radunovic - Ad. Şut, Oaidă - Cordea, Olaru (Mamut 88’), Fl. Coman - I. Stoica (Oct. Popescu 68’). Antrenor: Nicolae Dică

FCU Craiova: R. Popa - Negru, Duarte, Paramatti, Huyghebaert – Achim (Marquet 74’), Asamoah – Baeten (Chiţu 74’), Bauza (R. Grigore 90’), Van Durmen (Enache 82’) – Compagno. Antrenor: Marius Croitoru

Cartonaşe galbene: Dawa 57, Radunovic 63 / Huyghebaert 25, Asamoah 36, Achim 41, Baeten 68, Compagno 90+7

Arbitri: Adrian Cojocaru - Sebastian Gheorghe, Adrian Vornicu – Andrei Moroiţă / Arbitri VAR: Ovidiu Haţegan - Imre-Laszlo Bucşi