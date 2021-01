Edi Iordanescu trage un semnal de alarma inaintea meciului cu Hermannstadt: "Avem de departe cel mai nefericit program!" Ce a spus despre revenirea lui Balgradean

CFR Cluj va juca in deplasare cu Hermannstadt in etapa a 18-a a Ligii 1.

La conferinta de presa de dinainte de meci, antrenorul Edi Iordanescu a vorbit despre perioada grea prin care trec echipele din Liga 1 din cauza vremii.

De asemenea, antrenorul campioanei s-a aratat extrem de deranjat de modul in care sunt programate meciurile echipei sale de catre LPF, invocand faptul ca adversarii au mai multe zile de odihna inaintea meciului direct.

"Un meci extrem de dificil. Sunt multe elemente care fac ca jocurile sa fie echilibrate si disputate, in primul rand perioada anului, cu siguranta si starea terenurilor. Vedem in Liga 1 jocuri foarte echilibrate, toate echipele reusesc sa puna probleme si la acest lucru ma astept si de la Hermannstadt.

Este o echipa care are mijloace, are forta de joc chiar daca nu a traversat o perioada foarte fasta, au schimbat antrenorul si deja am vazut o schimbare la meciul trecut. Un antrenor cu experienta, cu valoare, foarte bine pregatit care are si experienta internationala si se vede deja ca a reusit sa schimbe anumite lucruri, dar noi avem drumul nostru si avem nevoie de puncte.

Inca nu am reusit sa ne intarim cum imi doream, dar am concursul conducerii si stiu ca se fac eforturi si cautam solutii. Am mai pierdut un jucator, pe Djokovic, o pierdere importanta pentru noi, un jucator care a fost implicat in performantele ultimilor ani alaturi de ceilalti baieti din lot.

La fel de tare ma ingrijoreaza programul. Avem de departe cel mai nefericit program. Programarea este total nefavorabila noua in comparatie cu contracandidatele noastre.

La meciul cu Sepsi ei au avut doua zile in plus de odihna, vom juca acest joc iar dupa trei zile vom juca cu Astra care va veni dupa cinci zile de pauza, iar asta inseamna din nou doua zile in plus, sunt extrem de importante, totul culminand cu meciul cu Chindia care va juca trei meciuri in noua zile, noi vom juca trei meciuri in sapte zile", a spus Edi Iordanescu.

Intrebat despre revenirea pe teren a lui Balgradean dupa accidentarea suferita in meciul cu Sepsi, Iordanescu a explicat ca sunt sanse mici ca acesta sa evolueze in meciul de la Medias.

"Sunt sanse destul de mici. Exista riscuri pentru o agravare a situatiei lui. Suntem toti pregatiti in orice moment, ca oricine intra sa poata sa suplineasca orice absenta", a declarat antrenorul campioanei.