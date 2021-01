Rangers - Ross County, LIVE TEXT, de la 17:00 | Ianis Hagi, anuntat titular din nou de scotieni! Echipa probabila a lui Steven Gerrard

Urmarim si comentam impreuna Rangers - Ross County pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Ianis Hagi este anuntat din nou titular in echipa lui Steven Gerrard, dupa ce mijlocasul roman a inceput din primul minut si in precedentele doua partide.

Runda trecuta, Rangers a obtinut doar o remiza in deplasarea de la Motherwell, insa ramane in continuare lider detasat in clasamentul scotiei.

Glasgow nu are nicio infrangere in actuala stagiune si este lider cu 66 de puncte, cu 20 mai mult decat rivala Celtic, insa si cu doua meciuri mai mult disputate.

De remarcat este si golaverajul excelent al echipei lui Gerrard, care a inscris nu mai putin de 60 de goluri si a incasat doar 7.

Kemar Roofe este in continuare accidentat, iar scotienii de la Glasgow Live il anunta pe Ianis titular.

Echipa probabila a lui Gerrard: