Edi Iordănescu le răspunde celor care susțin că tot Gigi Becali face echipa

Edi Iordănescu neagă însă zvonurile lansate de Valeriu Iftime și Dumitru Dragomir și susține că el este cel care face echipa, alături de staff-ul său.

„Când am verificat ultima dată, eu făceam echipa, așa că așteptați-vă să țin cont de părerea tuturor, dar să fac ceea ce cred eu că e mai bine. Calendarul nu l-am stabilit eu. Nu am avut jocuri accesibile. Îmi era mai ușor să zic că aștept pauza competițională și evitam un joc greu acasă cu Sepsi și la CFR. Nu am făcut asta, am dat un mesaj clar, îmi asum”, a spus Edi Iordănescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Dinamo.

Edi Iordănescu i-a răspuns lui Helmut Duckadam, care a susținut că FCSB are nevoie de un psiholog

„Orele ce urmează sunt foarte importante, aștept anumite răspunsuri de la jucători, după care împreună cu staff-ul o să definitivăm primul 11. Domnul Duckadam are tot respectul meu, o știe, am și lucrat împreună aici în trecut. Am avut o comunicare permanentă. E un om care mi-a arătat sprijin în spațiul public de fiecare dată când a putut. Are tot timpul păreri obiective, însă eu sunt aici zi de zi cu ei, dialoghez cu ei, îi văd”, a mai spus Iordănescu jr.

