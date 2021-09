Presiune pe Edi Iordănescu: ”Sigur se va băga Becali iar”

Dumitru Dragomir pune presiune pe actualul tehnician al vicecampioanei. Chiar dacă acesta și-a ”betonat” contractul când a semnat cu FCSB, iar Gigi Becali nu mai poate să se bage la echipă, fostul șef al LPF crede că patronul se va impune din nou dacă echipa nu revine în lupta pentru titlu.

„Dacă echipa nu revine pe primele două locuri, sigur se va băga Becali iar, pentru că n-are răbdarea necesară.

Sunt banii lui și atunci el spune: 'Eu am avut dreptate, pe banii mei eu am făcut lucruri bune până acum, iar datorită vouă, am dat înapoi și ia uite ce se întâmplă'”, a spus Dragomir, pentru GSP.ro.

Momentan, FCSB este la 12 puncte distanță de rivala CFR Cluj, care s-a ”instalat” în fotoliul de lider al Ligii 1. Ardelenii au un parcurs perfect, cu șapte victorii din tot atâtea posibile.

Pentru FCSB urmează meciul cu Dinamo, programat duminică, pe Arena Națională.