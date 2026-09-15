Startul lui Drăgușin la Fiorentina nu a fost unul perfect, însă internaționalul român începe să-și recapete încrederea. Acesta a primit și o caracterizare specială din partea lui Lorenzo Amoruso, fost apărător al Fiorentinei.

„Radu Drăgușin este o bestie”

Amoruso a jucat 72 de meciuri pentru gruparea viola, în perioada 1995-1997, și consideră că problemele defensive din startul sezonului nu țin de valoarea individuală a jucătorilor.

„Mă așteptam la un start mai bun din partea lui Drăgușin, dar aș spune că din partea întregii defensive. Nu poți face nimic altceva decât să te îmbunătățești. Nimic nu a mers bine și poți doar să te îmbunătățești”, a spus fostul fundaș.

Lorenzo Amoruso are însă încredere în român și a remarcat una dintre principalele sale calități.

„În trei sau patru meciuri, Drăgușin va începe să se miște. Este o bestie, din punct de vedere fizic, și va mai dura puțin până va fi în formă”, a declarat Amoruso.