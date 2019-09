Edi, fata in fata cu MUNTELE de bani! Oferta COLOSALA pentru Iordanescu. Cati bani ii da echipa care il vrea

Edi Iordanescu a dus-o pe Gaz Metan in topul campionatului.

Iordanescu Jr. a refuzat FCSB in doua randuri, a discutat cu Sepsi si Craiova, insa a preferat sa continue la Medias.

In ciuda rezistentei sale in fata ofertelor superioare, Gaz Metan n-a reusit sa-i ofere liniste antrenorului sau. Edi a lasat de inteles in ultimele saptamani ca e gata pentru o noua provocare, nemultumit de problemele Gazului. Conform Fanatik, Iordanescu are o oferta de milioane din Arabia Saudita. FC Damac ii ofera 90 000 de dolari pe luna si un contract pe 20 de luni, pana la finalul sezonului viitor. Damac e dispusa sa achite si clauza de reziliere a contractului dintre Edi si Gaz Metan, in valoare de 150 000 de euro. Nou-promovata in prima liga saudita, Damac are o victorie si doua infrangeri de la startul campaniei. Iordanescu nu e impresionat nici de aceasta sansa, in ciuda sumei uriase care i-a fost propusa.

"Nu vreau sa comentez prea mult, e un capitol deja inchis. Am refuzat oferta. Sunt la Medias, am un contract, am niste obiective, am o munca grea in fata si asta ma motiveaza sa-mi duc contractul la capat. Am incredere mare in grupul de jucatori, merg pana la capat. Eu i-am adus pe majoritatea jucatorilor, am o datorie morala sa termin alaturi de ei ce am inceput", a comentat Iordanescu pentru sursa citata.