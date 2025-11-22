Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a comunicat că, din informațiile sale, Unirea Slobozia se va muta pe stadionul propriu până la finalul anului.

Gino Iorgulescu, anunț important despre stadionul Unirii Slobozia

Iorgulescu a confirmat că imediat ce va fi contactat cu privire la finalizarea lucrărilor de modernizare ale arenei va continua imediat cu omologarea stadionului din Slobozia.

„Din câte știu, Slobozia urmează să se mute până la finalul anului pe noul stadion. Când ne vor anunța cei de acolo, trimit imediat oamenii să facă omologarea. Ei așa au promis. Trebuia să fie gata în vară, dar s-a mai prelungit până acum. Cum s-a amânat totul în țara asta și sunt unele probleme.

Ați văzut și ce se întâmplă cu stadioanele din Timișoara, Constanța sau în alte părți, care sunt în curs de construire. La Slobozia este totul pe final, iar la Clinceni s-au făcut unele schimbări, s-au modernizat vestiarele", a declarat Gino Iorgulescu, pentru digisport.ro.

Unirea Slobozia, aproape de revenirea acasă

Unirea Slobozia este foarte aproape să se întoarcă pe propriul teren, după aproximativ doi ani de așteptare în care arena din Clinceni i-a găzduit partidele de acasă.

Revenirea elevilor lui Andrei Prepeliță a tot fost amânată, însă de această dată lucrurile par să fi intrat definitiv în linie dreaptă.

Printre dotările stadionului din Slobozia după modernizare se numără: teren nou cu gazon hibrid (105x68 m), piste de atletism cu tartan (5 culoare, 400 m lungime), piste de alergare (2.968 mp) și sistem de drenaj, irigații automate și încălzire electrică.

