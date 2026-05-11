Echipa din play-off care l-a dezamăgit pe Victor Becali: „Când intri în haos, e greu să redresezi corabia”

La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 46 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, care are 45 de puncte.

Podiumul este completat de CFR Cluj, cu 41 de puncte, în timp ce Dinamo București ocupă locul patru, cu 37 de puncte. Rapid București este pe cinci, cu 32 de puncte, iar FC Argeș încheie clasamentul play-off-ului, cu 30 de puncte.

Victor Becali, dezamăgit de Rapid București

Deși a început play-off-ul de pe locul secund, după un sezon regular foarte bun, în care acumulase 56 de puncte, Rapid a avut o cădere neașteptată.

Giuleștenii au obținut o singură victorie în grupa de campionat, un 3-2 cu Dinamo în prima etapă, iar de atunci au mai bifat doar o remiză și șase înfrângeri.

În plus, formația pregătită de Costel Gâlcă îl are în lot pe unul dintre cei mai eficienți jucători ai campionatului. Alex Dobre a marcat de 15 ori în acest sezon și este al doilea golgheter din SuperLigă, la trei goluri în spatele liderului Jovo Lukic.