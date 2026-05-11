Echipa din play-off care l-a dezamăgit pe Victor Becali: „Când intri în haos, e greu să redresezi corabia”

Play-off-ul din SuperLiga oferă una dintre cele mai strânse lupte la titlu din ultimii ani. 

La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova este lider, cu 46 de puncte, urmată de Universitatea Cluj, care are 45 de puncte.

Podiumul este completat de CFR Cluj, cu 41 de puncte, în timp ce Dinamo București ocupă locul patru, cu 37 de puncte. Rapid București este pe cinci, cu 32 de puncte, iar FC Argeș încheie clasamentul play-off-ului, cu 30 de puncte.

Victor Becali, dezamăgit de Rapid București

Deși a început play-off-ul de pe locul secund, după un sezon regular foarte bun, în care acumulase 56 de puncte, Rapid a avut o cădere neașteptată. 

Giuleștenii au obținut o singură victorie în grupa de campionat, un 3-2 cu Dinamo în prima etapă, iar de atunci au mai bifat doar o remiză și șase înfrângeri.

În plus, formația pregătită de Costel Gâlcă îl are în lot pe unul dintre cei mai eficienți jucători ai campionatului. Alex Dobre a marcat de 15 ori în acest sezon și este al doilea golgheter din SuperLigă, la trei goluri în spatele liderului Jovo Lukic.

Ultimul eșec, 0-1 pe terenul lui U Cluj, l-a dezamăgit profund pe Victor Becali, care a făcut o analiză dură a situației din Giulești.

„E adevărat, asta e, ce să facem… Când intri în debandadă, intri în debandadă, n-ai ce să faci. Ca la Rapid — și nu, nu e nicio aluzie. Nu ăsta e Rapidul, nu asta e valoarea Rapidului. Dar când intri în haos, e greu să redresezi corabia, chiar foarte greu”, a declarat Victor Becali pentru Sport Total FM.

Pentru Rapid urmează duelul cu FC Argeș, programat vineri, 15 mai, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Giuleștenii vor încheia sezonul pe teren propriu, împotriva liderului Universitatea Craiova, pe 23 mai.

