Primele imagini de la filmări dezvăluie un decor complet nou, construit special pentru cele mai intense lupte culinare ale concurenților din cel mai iubit show de cooking din România.

Chef Sorin Bontea, Chef Florin Dumitrescu și Chef Cătălin Scărlătescu revin în fața concurenților, pregătiți să descopere următorul MasterChef România, într-un sezon care se anunță plin de surprize. Cu un decor schimbat, probe mai ample, un ritm mai dinamic al competiției și o producție extinsă la nivel de resurse logistice, show-ul îi pune, pentru prima dată în istoria show-urilor de cooking din România, pe 120 de concurenți să gătească simultan, într-o probă de amploare, chiar în curtea Casei Poporului.

Sezonul 11 aduce și un concept nou al platoului pentru probele individuale, unde decorul combină designul modern, funcționalitatea necesară competiției culinare și un impact vizual puternic. Este un spațiu gândit pentru tensiune, precizie, spectacol și transformare — locul în care concurenții vor lupta pentru marele premiu de 75.000 de euro și pentru titlul de MasterChef România. Cu ajutorul unei echipe impresionante, construcția decorului a fost realizată în timp record: 4 săptămâni. Noul decor impresionează nu doar prin estetică, ci și prin amploarea tehnică a construcției sale. Pentru realizarea acestuia au fost folosite:

•Tone de structură metalică, necesare susținerii elementelor arhitecturale și a echipamentelor de producție;

•Mii de metri pătrați de panouri din lemn, MDF și materiale compozite, finisate special pentru rezistență la temperatură, umiditate și uz intens;

•Mii de metri liniari de cabluri electrice și de date, integrați în decor pentru iluminat scenic, aparatură de filmare și sisteme de control;

•Sute de corpuri de iluminat arhitectural și scenic, programabile, care permit transformarea rapidă a atmosferei pentru probele individuale;

•Elemente modulare personalizate (blaturi, insule de gătit, rafturi, structuri mobile), gândite astfel încât decorul să poată fi adaptat rapid diferitelor tipuri de probe.