Echipa din grupele Champions League, pe urmele unui titular al FCSB! Afacere URIASA pentru Becali: daca nu-l transfera acum, il pierde GRATIS

FCSB ar putea da in iarna o lovitura importanta pe piata transferurilor.

Gigi Becali ar putea obtine o suma importanta din transferul lui Planic. Fundasul FCSB este dorit de Steaua Rosie Belgrad, echipa ce evolueaza in grupele UEFA Champions League, informeaza Fanatik.

Daca transferul se va concretiza in perioada de transferuri din iarna, Gigi Becali ar castiga cel putin 2 milioane de euro. Planic a venit la FCSB in 2017, in schimbul a doar 300.000 de euro. Acum, cota de piata a fundasului central este de 2,3 milioane de euro.

Dincolo de suma de transfer, Becali ar mai avea un motiv sa-l cedeze pe Planic. Sarbul va intra in iarna in ultimele 6 luni de contract si ar putea pleca liber din vara fara ca FCSB sa mai incaseze vreun ban in schimbul sau.