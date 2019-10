FCSB - DINAMO | Declaratie razboinica a lui Man inainte de derby: "Ne dorim sa castigam toate meciurile de la 3-0 in sus!" Ce a spus despre Vintila

FCSB - Dinamo se joaca sambata seara, ora 20:30.

Revenit dupa o accidentare de durata, Dennis Man e pregatit pentru marele derby. Man nu spera la o convocare la nationala avand in vedere ca abia a revenit pe teren, insa spera sa dea marea lovitura in derby.

"Imi doresc sa cresc de la meci la meci. Sper sa facem un meci bun maine seara si sa luam cele trei puncte. Ne dorim foarte mult sa castigam, mai ales ca este si un derby. Vintila este un antrenor foarte bun, ne da incredere, discutam mult. Depinde de noi daca vom ajunge pe primul loc pana in decembrie. Este cel mai important meci din sezon pentru noi. Nu stiu daca suntem favoriti, important e sa fim concentrati si fiecare sa stie ce are de facut pe teren. Locurile din clasament nu ne avantajeaza pe niciunii, dar intr-un derby nu se tine cont de clasament. Ne dorim sa castigam toate meciurile de la 3-0 in sus, dar e greu la fotbal. Avand in vedere ca am jucat doar doua meciuri dupa accidentare, nu stiu ce sa zic despre nationala", a declarat Man in cadrul unei conferinte de presa.