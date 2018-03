Echipa cu care dinamovistul Nemec e in negocieri avansate! De ce a picat transferul la Steaua si ce sanse mai sunt pentru reluarea discutiilor

Adam Nemec, atacantul slovac al lui Dinam, va deveni jucator liber de contract la vara. Acesta va putea semna cu orice echipa.

Nemec a fost dorit de Becali in iarna, insa negocierile au picat. Acum, impresarul atacantului, Roman Vojtek, a vorbit despre discutiile avute, dezvaluind si cu ce echipa negociaza in prezent.

"Este o varianta foarte buna pentru Adam, exista negocieri in acest sens cu Zilina. Dar, foarte important, Adam nu a semnat nimic cu cei de acolo. Nu s-a decis inca exact unde va juca", a declarat impresarul slovacului pentru Fanatik.

"Sa va spun eu cum a fost cu oferta lor! Prin noiembrie, eu am discutat cu cei de acolo, cu directorul lor sportiv si cu presedintele lor. Vazusem ca aparuse prin mass-media din Romania ca Adam e dorit de FCSB. Au zis ca au ajuns la un acord cu Dinamo, dar cand am ajuns la Bucuresti sa vorbim am constatat ca lucrurile nu stateau chiar asa. Discutiile celor de la FCSB cu Dinamo erau in jurul sumei de 400 de mii de euro. Probabil ca s-ar fi inteles pana la urma, dar oferta pentru Adam nu a fost cea corecta sau, ca sa spun altfel, nu a fost completa. Am primit oferta lor pe mail si am venit imediat la Bucuresti. Apoi, a fost ceva dubios, ceva care nu s-a legat. Adam se astepta la o propunere de un anumit nivel... Cei de la FCSB i-au oferit 240.000 de euro pe an, dar fara alte bonusuri! A fost ciudat! Nici pentru campionat, nici pentru Europa, nici pentru goluri. De asta a picat totul", a adaugat acesta.

"Acum nu stiu daca mai putem vorbi despre un transfer la FCSB. In primul rand, Adam nu mai vrea sa stea in Romania, asa ca prioritate vor avea oferte din alte tari. Dar, in noiembrie, Adam avea aceleasi ganduri de a parasi Romania si, totusi, ar fi putut semna cu FCSB! Asa ca nimic nu este sigur in acest moment", a conchis agentul.