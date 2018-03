"Ionita nu se incadreaza in gandirea lui Petrescu". Ce se intampla cu cel mai scump transfer al CFR-ului din acest sezon si ce planuri au clujenii

Ajuns la CFR in schimbul sumei de un milion de euro, Alexandru Ionita nu a reusit sa se impuna in echipa lui Dan Petrescu. Acesta a fost trimis sa joace la CFR II.

"Ionita nu se incadreaza in gandirea lui Petrescu". O spune chiar presedintele liderului CFR, Iuliu Muresan. Seful din Gruia a vorbit despre cel mai scump transfer al echipei din ultimii ani.

"Ionita este un jucator faorte bun. Mereu il incurajez si ii spun ca o sa-i vina randul. Inca nu a reusit sa se integreze, dar am mare incredere in el. E un jucator cu executie, care poate face diferenta. Nu avem multi jucatori de acest tip in lot. La noi toata lumea se poarta civilizat, dar inca nu e considerat la nivelul celorlalti, ca sa fie titular. Nu se incadreaza in gandirea lui Dan Petrescu, dar eu cred ca in curand va deveni titular", a spus Muresan pentru ProSport.

Ionita a jucat 20 de meciuri pentru Astra in prima parte a sezonului, marcand 10 goluri.

La CFR, mijlocasul are 5 aparitii si un gol.