Fanii lui Standard Liege au vrut să intre peste jucători

Potrivit site-ului belgian Sudinfo, tensiuni semnificative au apărut pe stadionul din Sclessin după înfrângerea grea suferită de Standard Liege pe teren propriu, cu 0-4 împotriva lui Gent, vineri seară. Ultraşii, indignaţi, au părăsit tribuna lor în minutul 85 li s-au îndreptat spre vestiarul echipei gazdă, încercând să intre.

Unii au reuşit să intre prin tribuna principală şi au provocat pagube, aruncând în special mâncarea disponibilă jucătorilor. Furia lor s-a răspândit în zona comercială a clubului, unde au fost aruncate petarde fumigene. Incidentele l-au împiedicat şi pe antrenorul echipei Standard, Vincent Euvrard, să apară la tradiţionalul interviu de după meci acordat postului DAZN.

"Nu te aştepţi niciodată la o astfel de situaţie", a explicat el ulterior la o conferinţă de presă.

După înfrângerea grea suferită împotriva lui Gent, Standard Liege a pierdut trei meciuri consecutive din campionat. În prezent, ocupă locul 7 în clasamentul Jupiler Pro League, la 18 puncte în spatele liderului Union Saint-Gilloise, scrie Agerpres.

