Totuși, echipa antrenată de Paulo Fonseca nu este singura echipă din Franța interesată de atacantul de 23 de ani.

Nantes ar fi în pole-position pentru transferul lui Louis Munteanu

Și Nantes l-ar urmări atent pe atacantul din Gruia, conform But!, dar și alte echipe precum Genk sau Dinamo Zagreb.

Francezii susțin că Nantes este echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Louis Munteanu, deoarece proprietarul polonez al echipei din Ligue 1, Waldemar Kita, este dispus să plătească o sumă uriașă pentru a-l achiziționa pe atacantul român: ”Se pare că Waldemar Kita este pregătit să cheltuiască mult pentru a-l recruta pe atacantul român de mare calitate”.

De altfel, informația a fost confirmată și de alte publicații din Franța: ”Campania uriașă de transferuri a lui Nantes reprezintă o amenințare pentru Olympique Lyon”, a titrat publicația franceză foot01.com.

