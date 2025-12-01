Louis Munteanu ar fi pe lista celor de la FC Nantes în această iarnă.

Mutarea pregătită de FC Nantes după Louis Munteanu

FC Nantes este al doilea club din Franța, după Olympique Lyon, care ar fi interesat de atacantul celor de la CFR Cluj.

Presa din Hexagon insistă că cei de la Nantes sunt hotărâți să intre în cursa pentru Louis Munteanu, însă rămâne de văzut dacă vor reuși să plătească suma solicitată de Ioan Varga. Ardelenii ar fi dispuși să renunțe la atacant pentru doar 10 milioane de euro, după ce anterior, Varga declara că a primit și oferte de 18 milioane de euro.

JeunesFooteux.com susține că pe lângă Louis Munteanu, Nantes îl are pe lista scurtă și pe Ibrahima Cisse, fotbalistul pe care Schalke 04 vrea să îl vândă în următoarea perioadă de transferuri pentru a nu-l pierde gratis în vară. Având în vedere că, dacă îl va transfera pe Louis Munteanu, Nantes trebuie să plătească o sumă importantă, pentru celelalte mutări pregătite în următoarea perioadă de transferuri, francezii nu mai sunt dispuși să plătească sume impresionante. Pentru Cisse, francezii spun că Nantes ar trebui să achite doar 350.000 de euro, suma echivalentă cotei de piață a fotbalistului.

”În timp ce Louis Munteanu, care o va părăsi CFR Cluj în această iarnă, rămâne pe lista lui FC Nantes, numeroși alți jucători ar fi monitorizați.

Pe lângă atacantul român de 23 de ani, clubul condus de Luis Castro l-ar fi adăugat și pe Ibrahima Cisse pe lista lor scurtă. Cisse va fi vândut de Schalke 04 în ianuarie pentru a nu pleca liber de contract la finalul acestui sezon.

FC Metz, Stade de Reims și Zulte Waregem ar fi, de asemenea, interesate să-l transfere pe Cisse în iarnă. Situația lui Louis Munteanu și cea a lui Ibrahima Cisse merită urmărite îndeaproape”, au scris francezii.

VIDEO Rezumat OIympique Lyon - Nantes 3-0

