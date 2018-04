"E un esec pentru cine pierde! S-au investit MILIOANE in ambele echipe!" Mutu, despre derby-ul FCSB - CFR

Adrian Mutu va urmari cu interes derby-ul pentru campionat.

Mutu e prieten atat cu Petrescu cat si cu Dica si spune ca le ureaza bafta in derby-ul de diseara. Antrenorul de la Voluntari crede ca cine va pierde va suferi un esec major, in conditiile in care s-au investit masiv in ambele echipe.



"Doar Steaua si CFR Cluj se lupta la campionat. Craiova este o echipa frumoasa si probabil pe viitor, daca face trei-patru transferuri valoroase, se va bate la titlu. Chiar imi place Mangia. Nu-l stiam din Italia, dar din ce am vazut ca joaca echipa si din ce am vorbit si cu el personal, cred ca este un antrenor foarte bun”, a spus Adi Mutu in Fanatik.

Intrebat pentru cine ar fi esecul mai mare daca va pierde in meciul FCSB – CFR Cluj, Adi Mutu a raspuns: “Pentru ambele parti. Pentru FCSB deoarece ar fi al treilea an la rand cand nu castiga campionatul, desi Gigi Becali a investit cel mai mult in toata aceasta perioada, dar si pentru CFR Cluj. Cei de la Cluj i-au facut echipa lui Dan Petrescu, au bagat bani multi si, desi nu o spun clar, doar la titlu se gandesc. La banii aia, acesta e obiectivul lui Dan Petrescu.”

“El e un antrenor care se consuma foarte mult. Are multa pasiune, pune mult suflet si probabil de aici manifestarile acelea. Vrajeala! Ati vazut dupa meciuri la interviuri ca e mult mai potolit. La cum il cunosc eu, spun ca dupa ce se calmeaza este diplomatia iesita din comun. Si nu glumesc!”, a mai spus Mutu.

"Nu am un favorit intre Dica si Petrescu! Si daca as avea nu v-as spune pentru ca imi sunt prieteni amandoi. O sa urmaresc cu drag lupta lor la campionat.”