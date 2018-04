ALL STAR GAME-ul campionatului! Nu lipseste NICIUN star. Cum arata echipele pentru FCSB - CFR Cluj

Derby-ul FCSB - CFR e live text pe www.sport.ro de la 20:45! Dupa meci, la PRO X ai SPECIAL: FINALA CAMPIONATULUI cu toate reactiile de la stadion!

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Real Madrid - Bayern! Miercuri, 21:45 AS Roma - Liverpool! Atletico - Arsenal, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Dica si Dan Petrescu pot alinia cele mai bune echipe diseara in derby-ul care poate decide titlul in Liga 1.

De la stelisti, lipseste doar Cristi Tanase. Mijlocasul n-ar fi fost titular, insa ar fi putut reprezenta o solutie excelenta pentru cea de-a doua repriza, in cazul in care ar fi fost apt. Cel mai probabil, Dica va miza pe un cuplu de inchizatori format din Pintilii si Filip. Semnul de intrebare il vizeaza pe Momcilovic, care va fi titular fie in banda stanga, fie ca fundas central. In cazul in care va juca in centru, din schema primului 11 va sari Mihai Balasa, care nu e in cea mai buna forma. Planic, Benzar si portarul Balgradean sunt puncte fixe in acest moment. Man, Budescu si Tanase au cele mai mari sanse sa joace in spatele atacantului impins. Dica are de ales intre Gnohere si Alibec. Cel mai probabil, va merge pe mana francezului, urmand ca Alibec sa fie trimis in teren in repriza secunda.

La CFR, Petrescu va folosi 11-le conturat de ultimele partide din play-off. Arlauskis nu are cum sa-si piarda locul in poarta, iar Manea, Vinicius, Boli si Camora vor juca in defensiva. Foarte probabil, Super Dan va intra cu 3 mijlocasi centrali pe National Arena: Djokovic, Hoban si Culio, in timp ce Deac, Omrani si Tucudean vor avea misiunea de a gasi spatii pentru gol in ultima treime a terenului. De vazut ce rol va juca Alex Ionita in aceasta partida. Achizita de 1,2 milioane de euro a CFR-ului n-a confirmat pana acum la Cluj, iar Petrescu ar putea folosi meciul contra rivalei la titlu pentru a-l relansa pe mijlocasul ofensiv.

Echipe probabile FCSB - CFR Cluj

FCSB: Balgradean - Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Pintilii, Filip - Man, Budescu, Fl. Tanase - Gnohere

CFR Cluj: Arlauskis - Manea, Vinicius, Boli, Camora - Djokovic, Hoban, Culio - Deac, Tucudean, Omrani