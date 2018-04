Mutarea facuta de FCSB chiar inaintea derby-ului cu CFR Cluj! Ce jucator va semna pe 3 ani cu liderul din Liga 1

Unul dintre cei mai apreciati jucatori ai Stelei in acest sezon isi va prelungi contractul.

Marko Momcilovic este unul dintre jucatorii Stelei care a impresionat cel mai mult in acest sezon. Desi parea ca va ajunge rezerva odata cu venirea lui Junior Morais, jucatorul de 30 de ani a reusit sa se impuna si a fost folosit in 24 de partide de campionat.

Momcilovic a marcat de 4 ori, reusitele sale fiind decisive cu Dinamo si Viitorul, in timp ce la partida cu CSU Craiova a deschis scorul. Momcilovic a fost folosit atat in flancul stang, cat si in centrul apararii cand a fost nevoie si nu a dezamagit pe niciuna dintre pozitii.

Cum din vara intra in ultimul an de contract, cei de la Steaua vor sa-i propuna o noua intelegere sarbului - un contract pe 3 ani cu un salariu si mai bun, anunta Fanatik! Iar noua intelegere ar urma sa fie finalizata inainte de partida cu CFR Cluj, pentru a-l motiva suplimentar pe jucator.