Florinel Coman a reusit un gol spectaculos.

Florinel Coman a marcat un gol fabulos in meciul cu Karlsruher, al doilea amical al verii. In minutul 54, Darius Olaru a obtinut o lovitura libera la marginea careului, iar Florinel Coman a executat-o perfect. "Perla" FCSB-ului a trimis mingea peste zid, si s-a oprit direct in vinclul portii.