”E la un pas distanță”. Italienii anunță detaliile transferului lui Louis Munteanu la Rapid

Toscanii au plătit 1,7 milioane de euro pentru a-l transfera în 2020 de la Viitorul. Acum, atacantul ar putea ajunge sub comanda lui Adrian Mutu la Rapid București.

Jurnalistul italian Nicolo Schira anunță pe pagina sa de Twitter că transferul lui Louis Munteanu la Rapid este ”la un pas distanță”. Giuleștenii îl vor transfera pe Munteanu sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare.

