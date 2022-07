Yuri a marcat singurul gol al partidei, în prima repriză, în minutul 18 și le-a adus cele trei puncte ardelenilor. Giuleștenii au început cum nu se putea mai rău sezonul, Adrian Mutu având mari probleme de lot, după ce a fost obligat să facă trei schimbări încă din prima repriză.

Vojtus, Belu-Iordache și Romario Moise s-au accidentat și nu au mai putut continua partida. Rapid a avut șanse să egaleze în ultimul minut al meciului, după ce Sebastian Colțescu a fluierat penalty, în urma intervenției VAR, la un henț al lui Hoban, însă Bălgrădean a apărat lovitura lui Albu.

„Să luăm cât mai repede 4-5 jucători!” Adrian Mutu cere transferuri la Rapid

Adrian Mutu (43 ani) a vorbit la finalul partidei despre jocul pierdut de echipa sa, remarcând plusuri în jocul din a doua repriză. Antrenorul a ținut să puncteze însă că se vede nevoia de transferuri la echipă, transmițând un mesaj conducerii în acest sens.

„Cred că în repriza a doua am jucat fotbal. Am dominat în anumite momente CFR-ul, echipa campioană. Prin pase, pentru că talia nu ne ajuta. Am încercat să construim printr-o posesie progresivă. Astăzi, în lot am avut 7 jucători U21. Am făcut cele trei schimbări, în cele trei momente, dar oricum, era greu pentru că aveam numai jucători neexperiementați pe bancă. Pe final, am terminat meciul bine, fără accidentați. A fost o seară plină de ghinion.

Avem nevoie de jucători, asta e clar. Conducerea știe acest lucru și sper să luăm cât mai repede 4-5 jucători”, a declarat Adrian Mutu la finalul meciului.

Rapidul joacă în etapa următoare pe teren propriu cu FCSB, duminică, de la 21:30.