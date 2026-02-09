El a jucat ultima dată la Etoile Sportive du Sahel din Tunisia, iar anul trecut a bifat doar 5 minute pentru Sheriff Tiraspol, după cum sublinia presa din Republica Moldova.

Gideon Uche Goodlad a semnat acum cu Corvinul Hunedoara

”Au devenit cunoscute detalii privind transferul mijlocașului ofensiv Uche Gideon Goodlad la Sheriff Tiraspol, realizat în luna iulie a anului trecut de la Academia de Fotbal Ikon Allah din Nigeria.

Potrivit contractului semnat, clubul tiraspolean trebuie să plătească acestei Academii suma de 100.000 de euro, în cazul în care acordul cu jucătorul va fi prelungit după 1 iulie 2025.

În sezonul 2024/2025, mijlocașul nigerian în vârstă de 20 de ani a jucat 7 meciuri pentru Sheriff, acumulând 227 de minute în teren. Curios este faptul că în anul 2025 Uche Gideon Goodlad a evoluat doar 5 minute, într-un singur meci - returul sferturilor de finală ale Cupei Moldovei, împotriva echipei FC Bălți (scor 1:0)”, scria Moldfootball în mai 2025.

Antrenorul Florin Maxim, după amicalul câștigat în Antalya, 3-0 cu Middelfart BK

Duminică, în cantonamentul din Antalya, Corvinul Hunedoara s-a impus cu 3-0 în meciul amical cu Middelfart Boldklub, echipă din liga a doua daneză.

”Băieţii au fost bine spre foarte bine la acest al doilea amical! Chiar au avut poftă de joc, poftă de fotbal, pentru că dincolo de cele trei goluri am mai avut încă vreo patru-cinci ocazii importante de gol. A fost mult mai bine în acest al doilea amical decât în primul, la fel de adevărat e că şi primul adversar ne-a pus mai multe probleme. Atât eu, cât şi colegii mei, nu avem ce să le reproşăm băieţilor.

Am tras tare de ei de când suntem aici, antrenamente intense, câte două pe zi, program modificat, pe alocuri, din cauza vremii... toţi sunt cu un mental bun, se pregătesc exact cum le cerem.

Mai avem două jocuri în aceeaşi zi, le-am programat la ore diferite pentru a le da tuturor posibilitatea să joace, în mare, câte 90 de minute. Dacă trecem şi peste aceste două jocuri fără probleme de sănătate cred că putem vorbi despre un cantonament foarte bun, din toate punctele de vedere!”, a declarat antrenorul principal Florin Maxim pentru pagina de Facebook a clubului Corvinul.