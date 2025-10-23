Antrenorul de 57 de ani, care a dus U Cluj în cupele eueropene la finele sezonului precedent, și-a dat demisia după rezultatele modeste din campionat, astfel că șefii ”studenților” au fost nevoiți să caute, de urgență, alt antrenor.



U Cluj s-a înțeles cu noul antrenor: Cristiano Bergodi



Așa cum era de așteptat, Cristiano Bergodi (61 de ani), fostul antrenor de la Rapid, va fi noul antrenor al echipei clujene, scrie iamsport.ro. Cele două părți au bătut palma, astfel că italianul va fi prezentat curând la noua sa echipă.



Totul va fi oficializat prin intermediul unei conferințe de presă care va avea loc joi, de la ora 13:30.



Bergodi va debuta la noua sa echipă sâmbătă, de la ora 16:00, într-un meci care va avea loc în deplasare, pe terenul celor de la Oțelul Galați. Italianul preia echipa de pe locul zece, cu 14 puncte după 13 etape.



Bergodi, antrenor cu patru trofee în România



Fostul mare jucător al lui Lazio și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor în România. A început la FC Național, în 2005, iar ulterior le-a mai pregătit pe CFR Cluj, Rapid (în trei mandate), Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi.



Bergodi a cucerit patru trofee în cariera de antrenor, toate în țara noastră: două Cupe ale României, ambele cu Sepsi (2022 și 2023) și două Supercupe ale României, una cu Rapid (2007) și alta cu Sepsi (2023).

