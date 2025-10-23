Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a dat demisia din funcția de antrenor al echipei după ultimele rezultate, astfel că ”studenții” sunt puși în situația de a-i găsi un înlocuitor tehnicianului care a dus echipa în preliminariile Conference League la finele sezonului precedent.



După ultimele zvonuri, se pare că marele favorit pentru banca tehnică a Universității Cluj este Cristiano Bergodi, care a pregătit-o ultima oară pe Rapid. Dumitru Dragomir are, însă, altă propunere.



Dumitru Dragomir îl propune pe Mutu la U Cluj



Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că l-ar fi luat pe Adrian Mutu (46 de ani) dacă ar fi avut putere de decizie la U Cluj. Ultima oară, ”Briliantul” a fost antrenor la Petrolul, unde a rezistat doar zece meciuri la începutul acestui an. De atunci, acesta este liber de contract.



”Dacă eram la U Cluj, în luam pe Mutu! (n.r. - E mai potrivit?) Da”, a spus Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



Următorul meci al lui U Cluj este programat sâmbătă, de la ora 16:00, pe terenul celor de la Oțelul Galați. Ardelenii se află pe locul 10 după 13 etape, cu doar 14 puncte acumulate.



Bergodi, antrenor cu patru trofee în România



Fostul mare jucător al lui Lazio și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor în România. A început la FC Național, în 2005, iar ulterior le-a mai pregătit pe CFR Cluj, Rapid (în trei mandate), Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi.



Bergodi a cucerit patru trofee în cariera de antrenor, toate în țara noastră: două Cupe ale României, ambele cu Sepsi (2022 și 2023) și două Supercupe ale României, una cu Rapid (2007) și alta cu Sepsi (2023).

