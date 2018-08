E gata sa-l lase sa plece acum?! Anunt de ultima ora al lui Hagi despre transferul lui Ianis

Revenit in iarna de la Fiorentina, Ianis Hagi a avut evolutii importante in play-off.

Chiar daca pare iesit din forma in startul actualului sezon, Ianis are parte de atentia scouterilor de la echipe importante din strainatate. Ultima echipa interesata sa-l transfere: Standard!

Gheorghe Hagi spune ca transferul lui Ianis inca din aceasta vara nu este exclus. Pustiul de 19 ani ar putea totusi sa mai ramana un an in Romania, insa alegerea ii va apartine.



"Ianis e concentrat de la inceputul pregatirilor, nu are nicio problema. L-am ajtuat sa revina la forma fizica dinainte, vrea sa joace fotbal. Daca va fi cu noi inca un an, va fi foarte bine. Daca va veni o oferta importanta pentru el si pentru club, o vom analiza. Politica noastra este sa fim deschisi si in cazul lui Ianis, si al celorlalti. Perioada de transferuri nu s-a incheiat", a spus Gheorghe Hagi.