Octavian Popescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga. Apariția sa pe prima scenă fotbalistică a fost una de senzație, însă, de la an la an, randamentul a scăzut.

Costel Pantilimon, avertisment pentru Octavian Popescu

După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu este pe punctul de a se transfera. Atacantul este dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea este pe punctul de a se realiza, inclusiv patronul Gigi Becali confirmând informația.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 11 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Robert Niță.

Întrebat despre transferul lui Octavian Popescu, Costel Pantilimon nu a stat pe gânduri și a oferit un avertisment: dacă nu va confirma la Levadiakos, cariera lui Tavi riscă să o ia în jos.

„El trebuie să își pună un semn de întrebare. Acesta poate fi un punct de cotitură pentru cariera lui. În momentul de față ești cam all-in. În momentul de față trebuie să te duci acolo și să reușești, pentru că este cam ultima strigare. După se uită, nu mai ești tânăr, nu mai are nimeni răbdare. Dacă nu reușești, te întorci și poate fi mai rău. Nu o să te ia FCSB ca și jucătorul care a plecat și ești foarte bun. Nu! O să zică: ce facem cu ăsta? Nu a confirmat nici acolo.

E important pentru el! Dacă ia decizia să plece, el trebuie să înțeleagă că trebuie să își pună la contribuția talentul și mintea, asta pentru a face performanță”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.