VIDEO EXCLUSIV „E cam all-in!” Costel Pantilimon, avertisment pentru Octavian Popescu: „Să își pună mintea la contribuție”

„E cam all-in!” Costel Pantilimon, avertisment pentru Octavian Popescu: „Să își pună mintea la contribuție” Superliga
Iulian Stoica
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Costel Pantilimon a comentat transferul lui Octavian Popescu la Levadiakos.

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Din articol

Octavian Popescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga. Apariția sa pe prima scenă fotbalistică a fost una de senzație, însă, de la an la an, randamentul a scăzut.

Costel Pantilimon, avertisment pentru Octavian Popescu

După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu este pe punctul de a se transfera. Atacantul este dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea este pe punctul de a se realiza, inclusiv patronul Gigi Becali confirmând informația.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 11 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Robert Niță.

Întrebat despre transferul lui Octavian Popescu, Costel Pantilimon nu a stat pe gânduri și a oferit un avertisment: dacă nu va confirma la Levadiakos, cariera lui Tavi riscă să o ia în jos.

„El trebuie să își pună un semn de întrebare. Acesta poate fi un punct de cotitură pentru cariera lui. În momentul de față ești cam all-in. În momentul de față trebuie să te duci acolo și să reușești, pentru că este cam ultima strigare. După se uită, nu mai ești tânăr, nu mai are nimeni răbdare. Dacă nu reușești, te întorci și poate fi mai rău. Nu o să te ia FCSB ca și jucătorul care a plecat și ești foarte bun. Nu! O să zică: ce facem cu ăsta? Nu a confirmat nici acolo.

E important pentru el! Dacă ia decizia să plece, el trebuie să înțeleagă că trebuie să își pună la contribuția talentul și mintea, asta pentru a face performanță”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.

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Octavian Popescu, mult sub forma de altădată

Octavian Popescu a impresionat în fotbalul mare încă de la o vârstă fragedă. În stagiunea 2020/2021, la doar 17 ani, tânărul atacant devenea marea revelație din lotul campioanei en-titre. Cu un bilanț de patru goluri și opt pase decisive în acea perioadă, fotbalistul l-a făcut pe Gigi Becali să viseze instant la un transfer pe o sumă astronomică.

Forma excelentă a lui Tavi Popescu s-a menținut și în stagiunea următoare, cota sa de piață ridicându-se la 4 milioane de euro pe când fotbalistul avea doar 19 ani. Prestațiile solide i-au deschis rapid și porțile primei reprezentative a României, unde a strâns 7 selecții în intervalul martie 2022 – martie 2023. Din păcate, după această perioadă de vârf, randamentul tânărului atacant a cunoscut un regres.

În stagiunea recent încheiată, Octavian Popescu a bifat 43 de prezențe pentru FCSB în toate competițiile, însă majoritatea aparițiilor sale au venit de pe banca de rezerve. Atitudinea jucătorului pare să se fi schimbat totuși de la numirea lui Marius Baciu pe banca tehnică, atacantul marcând un gol superb contra lui FC Botoșani la baraj.

  • 600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 234 de meciuri, 28 de goluri și 30 de pase decisive sunt cifrele atacantului la FCSB
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