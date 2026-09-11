Pancu a auzit unde se transferă Octavian Popescu și a dat verdictul

Pancu a auzit unde se transferă Octavian Popescu și a dat verdictul Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a comentat plecarea lui Octavian Popescu de la FCSB.

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Octavian Popescu (23 de ani) este așteptat să semneze în aceste zile cu Levadiakos. Formația din Grecia, antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, a ajuns la un acord cu FCSB pentru împrumutul pe un sezon.

Daniel Pancu: "Schimbarea îi va face față foarte bine lui Octavian Popescu"

Daniel Pancu, cel care a lucrat cu Octavian Popescu la naționala U21 a României, salută transferul jucătorului și spune că fostul său elev avea nevoie de ceva vreme de o astfel de schimbare în carieră.

"Părerea mea e că o alegere bună era să schimbe de mai demult. E un jucător de mare talent, unul dintre puținii care poate rezolva de unul singur un meci. M-a ajutat și pe mine cât am fost la echipa națională împreună.

Nu știu nivelul lui Levadiakos, dar schimbarea cu siguranță îi va face bine. L-am avut, m-a ajutat la națională prin evoluțiile lui și cred că schimbarea îi va face foarte bine", a spus Pancu.

Pancu: "Noi, pe la 22 de ani, deveneam mai bărbați. Ei se duc pe la 24-25"

Antrenorul de la Rapid a fost întrebat ulterior de ce crede că tinerii din generația actuală nu reușesc să facă față presiunii și să își gestioneze viața personală și cea profesională după trecerea la un club important.

"Asta era valabil și pentru noi, dar până la o vârstă. Noi parcă ne maturizam mai repede. Ei sunt puțin în întârziere, dar să știți că și noi aveam gărgăuni în cap la anii lor. Mulți dintre noi aveam un comportament apropiat de al lor, dar noi, pe la 22 de ani, ne schimbam și deveneam mai bărbați. Ei se duc pe la 24-25, când e deja aproape târziu", a mai spus Pancu.

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