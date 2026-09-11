Pancu a auzit unde se transferă Octavian Popescu și a dat verdictul

Octavian Popescu (23 de ani) este așteptat să semneze în aceste zile cu Levadiakos. Formația din Grecia, antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, a ajuns la un acord cu FCSB pentru împrumutul pe un sezon.

Daniel Pancu: "Schimbarea îi va face față foarte bine lui Octavian Popescu"

Daniel Pancu, cel care a lucrat cu Octavian Popescu la naționala U21 a României, salută transferul jucătorului și spune că fostul său elev avea nevoie de ceva vreme de o astfel de schimbare în carieră.

"Părerea mea e că o alegere bună era să schimbe de mai demult. E un jucător de mare talent, unul dintre puținii care poate rezolva de unul singur un meci. M-a ajutat și pe mine cât am fost la echipa națională împreună.

Nu știu nivelul lui Levadiakos, dar schimbarea cu siguranță îi va face bine. L-am avut, m-a ajutat la națională prin evoluțiile lui și cred că schimbarea îi va face foarte bine", a spus Pancu.