Chelsea, necruțătoare în startul meciurilor din Premier League!

După o vară în care a cheltuit peste 400 de milioane de euro pentru transferuri și a vândut de aproape 450, Chelsea are cel mai bun atac din Premier League, însă și una dintre cele mai slabe apărări.

Un detaliu remarcabil pentru echipa lui Xabi Alonso este cel legat de rapiditatea cu care izbutește să deschidă scorul. În primele patru etape din Premier League, Chelsea a avut nevoie de cel mult 7 minute pentru a înscrie!

Sâmbătă, la duelul cu nou-promovata Hull City, care este revelația startului de sezon și care nu primise niciun gol până acum, Chelsea a deschis scorul în minutul 7 prin Morgan Rogers, cu o execuție splendidă la colțul scurt.

Anterior, Chelsea a marcat în minutele 1, 4 și 2 ale partidelor cu Fulham, Brighton, respectiv Arsenal.