Rusia, eșec istoric pe plan internațional! Reacție imediată de la Moscova

După ce a lipsit timp de cinci ani de pe scena internațională, delegația rusă a revenit la un turneu final de anvergură, însă rezultatele au fost mult sub standardele obișnuite ale echipei. Federația de Gimnastică din Rusia (FGR) a emis un comunicat prin care a explicat contextul și motivele din spatele acestui eșec de proporții.

Echipa de gimnastică ritmică a Rusiei a înregistrat un eșec rar la Campionatul Mondial . Pentru prima oară din anul 1987, sportivele nu au reușit să obțină nicio medalie la proba de individual compus.

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O greșeală strategică asumată

Oficialii de la Moscova au identificat ca principale cauze ale lipsei de performanță izolarea competițională și lipsa de adaptare la noile reguli.

„Acest turneu final este special pentru toată echipa noastră. După o pauză de cinci ani, naționala a revenit la Campionatul Mondial de gimnastică ritmică. Pentru gimnastele, antrenorii și arbitrii noștri este primul turneu final din ultimii cinci ani. Practic, multe au trebuit luate din nou de la zero”, a transmis serviciul de presă al FGR.

Reprezentanții federației au recunoscut deschis că menținerea unui regulament diferit pe plan intern a dăunat nivelului de pregătire al sportivelor la nivel global.

„În timpul absenței Rusiei de pe arena internațională, gimnastica ritmică s-a schimbat, regulile internaționale și cerințele de arbitraj s-au modificat. În toți acești ani, sportivele noastre au continuat să concureze pe plan intern, unde funcționau alte reguli. Astăzi putem constata că o astfel de abordare a fost o greșeală strategică”, a adăugat instituția.

Rușii anunță un nou început

În timp ce alte naționale au avut la dispoziție ani întregi pentru a se acomoda cu noile reglementări, echipa Rusiei a fost nevoită să își adapteze programele într-un timp foarte scurt, notează Sport.ru. Cu toate acestea, forul rus a ținut să puncteze faptul că privește această competiție ca pe un punct de plecare.

„După o pauză de cinci ani, practic ne începem participarea pe arena mondială cu o pagină albă. Timpul de pregătire a fost scurt, iar acest drum cu siguranță nu poate fi numit unul simplu. Acest campionat nu reprezintă un final. Este punctul din care începe o nouă etapă. Urmează o muncă imensă, iar noi suntem pregătiți să o continuăm”, a mai precizat FGR.