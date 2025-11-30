Unirea Slobozia a primit vizita lui FC Botoșani la Clinceni în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Leo Grozavu a înregistrat toate cele trei puncte.



Unicul gol al meciului a fost marcat de Sebastian Mailat în minutul 9 al meciului. Ulterior, tabela de marcaj a rămas nemodificată până la fluierul de final al ”centralului” Szabolcs.



Cum a reacționat Unirea Slobozia după eșecul cu FC Botoșani



Jean Vlădoiu a vorbit după meci despre evoluția echipei și a ținut să puncteze faptul că el și Andrei Prepeliță sunt cu bagajele făcute. De asemenea, tehnicianul a sugerat și că botoșăennii nu au pus mari probleme.



”Am fost foarte precipitați. Le-am zis jucătorilor să aibă răbdare, să nu intre în panică. Această dorință a făcut ca noi să nu avem faze de poartă. Pierdem iar 0-1. Am văzut dorință, determinare, dar trebuie să avem și realizări.



Drumul e lung, iar meciurile grele vor veni în play-out. Ne lipsește încrederea. Nu avem jucători cu experiență, care să știe să gestioneze situațiile de criză. Când îți dorești foarte mult, ești predispus să și greșești.



(n.r. Vă simțiți postul în pericol) Pentru noi nu ar fi o problemă. Suntem cu bagajele făcute, noi ca antrenori. Ne pare rău de jucători. Pe parcurs ne-am pierdut încrederea, norocul. Eu nu am văzut Botoșani ca o echipă care să ne pună mari probleme.



Doamne ferește să-i reproșez ceva lui Gurău la gol. Nu trebuia să ajungă Mailat să șuteze de acolo. Cred că ne vom reveni. Sunt încrezător, chiar dacă suntem acum într-un moment slab.



Sunt surprins neplăcut de fiecare dată când văd că progresăm la finalizare la antrenamente, analizăm adversarul, iar la final nu reușim să facem ce ne propunem”, a spus Vlădoiu.

