Florinel Coman nu revine la FCSB. Gigi Becali: "Nu-l lasă arabii"

Vândut de FCSB în 2024, la Al Gharafa, Florinel Coman nu a reușit să îți atingă potențialul la formația din Qatar. A petrecut jumătate de sezon sub împrumut la Cagliari, iar în vară s-a întors la formația din Orientul Mijlociu, alături de care mai are contract până în 2027.



În această iarnă, Gigi Becali s-a arătat interesat de repatrierea lui Coman: "El are salariu de două milioane acolo. Să îi dea ei un milion, îi mai dau eu 600.000-700.000 de euro și să vină aici", spunea patronul lui FCSB, la începutul săptămânii, lăsând de înțeles că ar vrea un împrumut în care formația din Qatar să acopere cea mai mare parte din salariu.



Al Gharafa nu este însă de acord cu propunerea lui FCSB. "Coman nu vine. Rămâne acolo pentru că nu-l lasă arabii", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV.



FCSB și Al Gharafa s-au judecat la TAS



În iulie 2024, FCSB și Al Gharafa au bătut palma pentru transferul lui Florinel Coman. Qatarezii s-au arătat dispuși să achite clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro, însă nu au virat banii în contul campioanei României, ci într-un cont din Vietnam.



Având în vedere că nu își încasase banii, FCSB s-a adresat celor de la FIFA, iar ulterior Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Formația roș-albastră a avut câștig de cauză, iar Al Gharafa a fost obligată să plătească suma de transfer, 5 milioane de euro, o penalizare de un milion de euro, dar și alte dobânzi. În total, peste 6 milioane de euro.

