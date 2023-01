Dănuţ Coman s-a întors la clubul de fotbal AFC Hermannstadt, în postul de preşedinte executiv, au anunţat, miercuri, reprezentanţii grupării sibiene prin intermediul rețelelor de socializare.

Dani Coman a revenit la FC Hermannstadt

„Bine aţi (re)venit, domnule preşedinte! Dani Coman, preşedintele executiv AFC Hermannstadt, este #oficial unul dintre noi! Acest om & profesionist nu mai are nevoie de nici o prezentare. Putem spune că a înfăptuit foarte mult bine pentru fotbalul sibian. Mai putem completa că astăzi suntem fericiţi! Sibiul are fotbal şi are iar un conducător pe măsură!”, a anunţat AFC Hermannstadt.

În vârstă de 43 de ani, Dănuţ Coman a plecat de la AFC Hermannstadt în luna august a anului trecut în urma problemelor financiare cu care se confrunta echipa din Superligă.

Echipa pregătită de Marius Măldărăşanu ocupă în acest moment locul 9 în clasamentul Superligii, după ce AFC Hermannstadt a fost sancţionată cu deducerea a 9 puncte, conform hotărârii Comisiei pentru Acordarea Licenţei Cluburilor la mijlocul lunii decembrie 2022.