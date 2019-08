"E ex-fotbalist! Degeaga imi spune 'tata', nu mai joaca nimic!" Discurs dur al lui Petrescu: mesaj transant pentru un fost jucator

Dan Petrescu si-a criticat un fost elev.

CFR Cluj este in negocieri cu Lacina Traore. Atacantul in varsta de 29 de ani se afla de trei saptamani in probe la CFR, iar ardelenii i-au pregatit un contract pe doua sezoane, cu optiune de prelungire pe inca un an.

Dan Petrescu nu este convins ca o revenire a lui Traore ar aduce un plus echipei

"Din ce stiu, nu a semnat. Daca a semnat fara sa stiu eu, asta e viata. In mod normal, trebuia sa stiu. Acum, Traore e ex-fotbalist! El zice ca daca vine la Petrescu, devine iar fotbalist. Asa spune el, nu eu. Degeaba imi spune 'tata'. Trebuie sa se apuce de fotbal! Acum nu mai joaca nimic. Nici nu stiu pe unde e acum", a declarat Dan Petrescu.

Lacina Traore se intoarce in Romania din postura de jucator liber de contract, la 8 ani de la plecarea la Kuban Krasnodar. In tot acest timp el a mai trecut pe la Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moscova, Gijon, Amiens si Ujpest.

Peste 30.000.000 de euro a costat Lacina Traore de-a lungul carierei. CFR a incasat 6.000.000 euro in urma cu 8 ani in schimbul sau.