CFR CLUJ - HERMANNSTADT 3-0 | "Te uiti la Celtic si te ia capul! Au 30 de ocazii, sunt ca Barca!" Dan Petrescu e deja cu gandul la returul din Scotia

CFR Cluj a invins-o cu 3-0 pe Hermannstadt si a devenit lider al Ligii 1, cu 13 puncte dupa 5 etape.

Dan Petrescu: "Sper ca nu ni s-a terminat norocul astazi! Nu meritam sa castigam"

"Fotbalul este frumos si imprevizibil! Eu am fost convins ca va fi un meci foarte greu, pentru ca Hermannstadt are jucatori de foarte mare calitate. Au jucat foarte bine, ma asteptam.

Noi nu am facut un meci prea bun, daca e sa fim realisti. Dar daca nu ai noroc in fotbal...

Noi am avut astazi norocul pe care nu l-am avut cu Celtic, pentru ca astazi nu meritam victoria!

Noi am reusit sa marcam, iar ei au dat in bara. Daca sutul ala de la 1-0 intra in poarta lui Arlauskis, nu castigam meciul asta.

E greu, pentru ca avem un program foarte greu, trebuie sa ne gandim deja la alt meci.

Jucatorii vechi au aratat ca merita sa joace la CFR. Paun a aratat ca merita banderola, Hoban a aratat ca merita sa fie aici. Peteleu a facut unul dintre cele mai bune meciuri de cand sunt eu la CFR. Si Muresan a salvat meciul!



Nu toti fotbalistii au ritmul pe care l-as vrea eu.

Celtic e favorita, ati vazut ca face ravagii in campionat. Au jucatori tineri, noi avem fotbalisti mai in varsta, a trebuit sa ii odihnim.



Imi e frica pentru ca astazi parca am avut prea mult noroc. Sper sa nu se fi consumat norocul acum!

Cand te uiti la meciurile lui Celtic, te sperii! Au cate 30 de ocazii! E ca si cum am juca cu Barcelona! Va trebui sa ne aparam foarte bine si sa stam foarte bine fizic!

Din ce stiu eu, Lacina Traore nu e jucatorul nostru. Daca era, stiam! Deocamdata, Traore este ex-fotbalist! Nu a jucat de nu stiu cand. Poate daca il ia Dan Petrescu o sa ajunga din nou fotbalist. Sa se apuce de fotbal!", a spus Dan Petrescu dupa meciul cu Hermannstadt.