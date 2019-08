Comentam impreuna CFR CLUJ - FC HERMANNSTADT pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro

CFR Cluj - FC Hermannstadt, ora 21:00, este meciul care poate duce echipa lui Dan Petrescu pe primul loc in Liga 1. Deocamdata, Poli Iasi este lider dupa victoria de aseara cu Dinamo.

CFR Cluj e insa cu gandul mai mult la returul cu Celtic din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Dan Petrescu va menaja cativa jucatori importanti pentru a incerca o calificare in play-off-ul UEFA Champions League. In tur, la Cluj, a fost 1-1.

Hermannstadt, pe de alta parte, Hermannstadt are trei infrangeri in acest nou sezon si a obtinut prima victorie abia in etapa trecuta.

Dan Petrescu: "Sper sa gasim 13 jucatori!"

Dan Petrescu a prefatat meciul cu Hermannstadt in stilul sau caracteristic.

"Speram sa gasim 10 jucatori si alti 3, in total 13, care sa intre si sa faca fata acestui meci. Lotul lui Hermannstadt este un lot valoros si sunt 100% sigur ca se va bate pentru intrarea in play-off. Avem jucatori foarte buni, care au aratat ca pot sa castige, dar acum e prea aproape meciul acesta cu Celtic", a declarat Dan Petrescu.

Echipele probabile

CFR Cluj: Vatca - Butean, A. Muresan, Cestor, Peteleu - Itu, Hoban, Paun, C. Deac - Tucudean, Costache



Hermannstadt: Cristiano - Matel, Dandea, I. Stoica, R. Oprut - Buzan, Jo Santos - L. Dumitriu, Caiado, Romario Pires - Debeljuh