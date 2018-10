E din nou haos la Cluj la CFR! Muresan a fost trecut pe linie moarta, iar Conceicao e aproape de plecare!

Muresan este ca si plecat de la CFR dupa 17 ani, 4 titluri si 3 participari in Liga.

Muresan nu a fost prezent la meciul cu CS U Craiova si este ca si plecat de la CFR Cluj. Dupa 17 ani petrecuti la club, timp in care a castigat 3 titluri si a bifat 3 participari in Liga Campionilor.

Camora a spus ca nu mai vorbeste despre ce se intampla in conducere

"Am fost acuzat de cateva ori ca am dat antrenorul afara", a spus capitanul lui CFR Cluj.

Baptista nu a fost in lot nici la meciul cu CS U Craiova in ziua in care a implinit 37 de ani. A ramas in Brazilia unde a petrecut si a fost felicitat de Kaka si Robinho.

"Se tot vorbeste despre Julio Baptista. CFR Cluj nu sta in Julio Baptista", a spus antrenorul lui CFR Cluj.