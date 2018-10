CFR CLUJ - CRAIOVA 0-0 | Toni Conceicao, surprins de situatia de la Cluj: "Este o veste noua pentru mine!" Ce a spus despre plecare

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Toni Conceicao, a fost surprins sa afle despre situatia din conducerea clubului de unde ar putea sa plece Iuliu Muresan, plecare care ar insemna si schimbarea portughezului din functie! Despre partida cu Craiova, Conceicao s-a declarat multumit de joc.

"A fost un joc foarte echilibrat, am intalnit o echipa mare a campionatului, echipa care ataca mult. Insa cred ca am avut mai multe ocazii, desigur, exceptand acel penalty. Ei au jucatori foarte buni 1 contra 1, sunt foarte periculosi. Am avut o atitudine buna, am facut faza ofensiva bine. Il asteptam si pe Deac alaturi de noi. Nu a fost rezultatul pe care ni-l doream, voiam sa castigam.



Campionatul este departe de a fi terminat, mai sunt multe jocuri. Trebuie sa intram in play-off si apoi incepem sa luptam pentru campionat. Am avut o saptamana buna la munca.



Nu stiu despre aceasta situatie din club, este o stire noua pentru mine, nu am discutat cu nimeni de o plecare. Eu sunt multumit despre jocul echipei, nu vreau sa comentez alte lucruri. Mie imi place sa vorbesc despre fotbal, nu despre altele" a spus Toni Conceicao dupa partida.

Culio: "Am jucat mai bine decat Craiova!"



Juan Culio a vorbit dupa egalul cu Universitatea Craiova si spune ca CFR merita sa castige si a aratat ca o campioana.

"Eu cred ca in repriza a doua echipa a jucat mai bine decat Craiova, in afara penalty-ului. Cred ca meritam sa castigam astazi. Tot timpul speri sa rateze adversarul. Cred ca nu meritam sa pierdem, daca inscria Mitrita (din penalty). Eu am vazut faza si mai intai a atins mingea cu mana jucatorul de la Craiova, apoi Camora.

Abia a inceput campionatul, este lung. Mai avem pana se termina sezonul, apoi urmeaza play-off-ul. Inca nu a inceput echipa sa joace la nivelul ei. E greu cu orice echipa in Romania, Astra a inceput bine, merita sa fie acolo sus. Am demonstrat asta seara ca avem echipa buna si ca suntem campionii Romaniei. Mergem acolo (la Giurgiu) sa castigam" a spus Juan Culio dupa partida la Digi Sport.