Reactia lui Edi Iordanescu dupa ce a aparut din nou pe lista CFR-ului! Ce spune despre o posibila revenire

CFR Cluj e pe cale sa isi schimbe pentru a doua oara conducerea, in decurs de numai cateva luni.

Iuliu Muresan e ca si plecat de la CFR Cluj. Omul care a fost presedinte in Gruia in ultimii 17 ani si-a informat secretara sa ii stranga lucrurile. Nu se va mai intoarce la birou.

Patronul CFR-ului, Nelu Varga, discuta de cateva zile cu oamenii pe care i-a dat afara in urma cu doua luni, Marian Copilu si Bogdan Mara, iar revenirea acestora ar putea aduce inca o mutare spectaculoasa - Edi Iordanescu in locul lui Toni Conceicao!

Iordanescu spune totusi ca e putin probabil ca acest lucru sa se intample.

"E greu sa ma intorc la CFR. Dupa experienta de acolo, mi-as dori sa merg la o echipa care sa aiba incredere in mine."

"Pana in iarna nu se pune problema sa antrenez in Romania. Au fost discutii si cu alte cluburi, dar n-am acceptat. Voi alege atunci, dar singura oferta pe care as lua-o in calcul este una de afara. Au fost discutii si cu echipe de afara, dar nimic concret", a spus Iordanescu Jr pentru ProSport.