Marcel Pușcaș, președintele lui FCU Craiova, a vorbit la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena, despre parcursul echipei lui Marius Croitoru în acest sezon.

Într-o intervenție în care s-a referit și la viitorul lui Marius Croitoru pe banca oltenilor, Pușcaș a dat un exemplu din box pentru a scoate în evidență atitudinea unui competitor în sport.

Marcel Pușcaș, despre George Ganea: "Bravo lui, dar nu e suficient!"

Oficialul echipei lui Adrian Mititelu s-a referit și la câțiva componenți ai lui FCU Craiova.

"Punctul meu de vedere e legat de mentalitate. Sigur, în ultimele nouă meciuri am încasat gol primii. Asta spune ceva despre felul în care abordezi jocul. În ciuda unui lot destul de valoros, un lot care, știu eu, tinde să se omogenizeze față de sezonul trecut... Duarte s-a integrat în echipă, Popa este deja constant, are un an de zile în poarta echipei. Bauza a revenit de vreo patru etape. Singura noutate a fost George Ganea, care nu prea a avut minute bune și a reușit să înscrie. Bravo lui, dar nu e suficient. Trebuie să abordăm altfel jocurile.

Este o problemă a noastră, a jucătorilor, a staff-ului tehnic. Nu vreau să dau vina pe jucători, dar ei sunt principalii vinovați. Dacă nu ai acțiune... În momentul în care vrei să fii câștigător, nu te lași condus. E ca la box, nu te lași în colț și încasezi pumn.

Au dat gol, am dat gol. După care, prin minutul 60, mi s-a părut că au fost mulțumiți de scor. Și poate că și Mioveniul era mulțumit de scor. Sperăm că aceste lucruri să se corecteze cu mai multă atenție și dorință. Jucătorii au salariile la zi, salarii bune, condiții de pregătire bune, autocar și așa mai departe, eu zic că pot da mai mult. Și trebuie să dea mai mult", a declarat Marcel Pușcaș, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

VIDEO Marcel Pușcaș, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena