Campioana Franței a reușit să se impună în duelul cu echipa pentru care joacă și Rareș Ilie (19 ani), care însă a fost accidentat pentru meciul de sâmbătă seară. Scorul a fost deschis de Leo Messi, cu o super-execuție din lovitură liberă, în prima repriză, însă oaspeții au egalat în startul reprizei secunde.

Kylian Mbappe a reușit însă să aducă victoria echipei sale, după ce a fost trimis în teren în minutul 59, în locul lui Ekitike.

Deși a reușit să marcheze pentru prima dată din lovitură liberă pentru Paris Saint-Germain, Leo Messi (34 ani) s-a făcut remarcat pe durata întregii partide, iar în afară de gol, o altă fază spectaculoasă a atras atenția tuturor.

În minutul 58, pe un atac al parizienilor, argentinianul a fost faultat de un adversar, în timp ce avea balonul la picior. Messi a căzut, însă a reușit să impresioneze încă o dată, cu o super-execuție. Aflat la pământ, Messi vede culoarul pentru coechipierul său și trimite un „no-look pass” perfect, printre doi fundași.

Perfectly weighted no-look pass while he's on the floor... This guy is not a human pic.twitter.com/hsw8d6YTwh